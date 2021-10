Registraduría y DANE se comprometieron a depurar el censo electoral 

El Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha y el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo, anunciaron este sábado que se conformará una mesa técnica para depurar de manera conjunta el censo demográfico, registro civil y el censo electoral en Colombia.

En contexto: Ministro de Hacienda pide claridad sobre las cifras de población en Colombia

El pronunciamiento surgió tras la polémica que se generó en el país por la discrepancia de las cifras de la Registraduría y el DANE, sobre la población vigente en el país de cara a las elecciones del Congreso y Presidente de la República de 2022.

"Vamos a darle un informe detallado al país de cuantos colombianos somos y vamos a prestar nuestra colaboración de nuestras bases de datos al DANE como también necesitamos las cifras de ellos para depurar nuestro censo electoral”, dijo el registrador Vega.

El anuncio se oficializó desde la cumbre de Seguridad Nacional en la ciudad de Montería, donde se reunieron tanto Vega Rocha y Oviedo y determinaron concertar sobre las bases de datos del país.

“Vamos hacer uso de las base de datos del DANE para revisar las personas fallecidas que se encuentran en el censo electoral, pero de igual manera, vamos a mantener la colaboración armónica porque aquí lo que importa es que al final de la mesa técnica, es saber realmente cuántos colombianos somos en el registro civil, en el censo poblacional y en el censo electoral”, dijo.

Consulte aquí: Director del Dane responde al registrador y dice que datos de población de esa entidad son confiables

Debido a las dificultades que se han presentado por este tema, se determinó hacer una revisión del censo para la contienda electoral del 2022 y para ello, se entregará la base de datos al DANE con el fin revisar las actas de defunción de quienes fallecieron.

“Esto es un tema de Estado y en esa colaboración armónica, señor director (del DANE) nuevamente le reitero el compromiso como institución y que al final el beneficiado va a ser no solo la población en el tema de las transferencias, sino también los ciudadanos al momento de votar no solo para los Consejos Municipales y Locales de Juventud, sino también al Congreso y Presidente de la República y que no haya manto de duda”, dijo el Registrador Nacional.