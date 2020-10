La decisión de la renuncia del senador Roy Barreras al partido de la U, tomó a varios miembros de esa colectividad por sorpresa porque no esperaban este anuncio repentino de uno de los fundadores del partido.

El senador Armando Benedetti del partido de la U afirmó que a pesar de la renuncia, Roy Barreras conservará su curul hasta el final de este periodo legislativo y señaló que una de las razones por las que se aparta de la colectividad es la posible llegada de Dilian Francisca Toro a la dirección del partido.

"Dilian Francisca se viene a tomar el partido y él quiere aspirar a la Presidencia, que es una forma de desmarcarse. Pero ojo, sigue siendo Senador", indicó Benedetti.

"A pesar de todos los desacuerdos que he tenido con Roy, que muchos no sabían, no estoy de acuerdo con la forma en la que se va del Partido. Él lo ayudó a construir, pero bueno, él lo ha decidido así porque se está formando una nueva coyuntura política en la relación con el Gobierno", agregó el Congresista.

Esta renuncia se presentó a pocos días de la asamblea nacional del partido de la U que se realizará el 7 de noviembre en el que posiblemente es elegida Dilian Francisca Toro como directora de la colectividad.

Existe preocupación en el partido de la U porque se podrían presentar nuevos anuncios de renuncia de congresistas como la del propio senador Armando Benedetti quien se ha mostrado en contra de varias de las políticas del actual gobierno del presidente Iván Duque.

Sobre esta decisión también opinó el senador Gustavo Petro, quien afirmó que el partido de la U se divide entre quienes se van con Dilian Francisca Toro y los que quieren que haya una consulta con movimientos progresistas.