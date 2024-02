Renunció la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, tras perder sede de Juegos Panamericanos

Adicionalmente, le manifiesta su agradecimiento al mandatario “por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y de los educadores físicos, sin su visión, no hubiese sido nunca posible que profesionales de este ramo ocupáramos tan distinguida posición”.

Cabe mencionar que la Procuraduría le había abierto un proceso disciplinario a la saliente ministra. Entre las pruebas que tiene el organismo contra Rodríguez, figuran los soportes de los gastos del Ministerio del Deporte en 2023, en donde no se evidencian pagos a compromisos con Panam Sports.