Renunció secretaria de Educación de Cartagena y ahora trabajará con el Gobierno Petro

Olga Acosta Amel, secretaria de Educación Distrital, trabajará con la administración de William Dau hasta el próximo martes 31 de octubre.

Acosta presentó su carta de renuncia este viernes 27 de octubre y comenzará a trabajar con el Gobierno Nacional, de la mano de la ministra de Educación Nacional. Exactamente desempeñará el cargo de directora de Calidad Educativa Básica y Media.

“Mi querida comunidad de Cartagena, especialmente a los niños y niñas con los que he transitado mi vida pedagógica en la ciudad, a partir del 31 de octubre dejo el cargo de Secretaria de Educación con las metas cumplidas, dando fe en la transparencia y el manejo probo que hemos tenido en la administración del alcalde William Dau. Salgo con mucho agradecimiento de esta oportunidad que no se hubiera dado nunca si no hubiéramos tenido un gobierno donde el mérito era lo importante”, dijo Olga Acosta.

Acosta Amel, desde su nuevo cargo, espera aportar mucho en materia educativa a Cartagena, sobre todo a los niños y niñas que más necesitan el apoyo institucional.

“Son nuevos retos pedagógicos, nuevas luchas y creyendo firmemente en que la educación transforma y es el camino. Gracias a los profes, a los directivos docentes, pero sobre todo a los niños y niñas de la ciudad que me llenaron de tanto amor”, expresó Acosta.

Logros

Según la saliente funcionaria, entre los logros de su gestión está que se cumplió la meta neta sin extra-edad, con programas flexibles, de cohesión e inclusión en materia de cobertura educativa.

"En materia de calidad educativa, se logró avanzar en los índices sintéticos y de calidad total, a pesar de los rezagos que dejó la pandemia del Covid-19", indicó.

Y en educación superior, indicó que la administración logró entregar 3.000 becas de educación a los egresados de las instituciones educativas. Becas inclusivas que se entregaron con mérito y para los niños y niñas en condición de discapacidad, victimas del conflicto armado y las comunidades NARP.