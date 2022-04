Reparto de dinero y contratos para incidir en elecciones, la advertencia de Sergio Fajardo

El candidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, denunció que están repartiendo dinero y contratos para influir en las próximas elecciones.

Fajardo señaló que han constatado “algo muy serio y es la forma como el Gobierno está haciendo daño a la democracia de nuestro país. Cambiaron la Ley de Garantías y permitieron que los gobiernos locales y regionales contrataran en los últimos tres meses antes de las elecciones”.

“Están repartiendo plata y contratos por todas partes para influir en la elección. A esto me refiero a la forma cómo están contratando en las diferentes alcaldías para apoyar a Federico Gutiérrez”, agregó.

Asimismo, dijo que “el presidente Duque que debe ser el principal ejemplo del país ha participado en política y hace comentarios políticos. Anunció que iba a votar por el Equipo por Colombia y el no puede participar en política”.

“También la forma en cómo los organismos de control están en poder del Gobierno, el fiscal amigo, el compañero de trabajo, la procuradora, la amiga y el contralor quedó en el mismo grupo y lo qué pasó esta semana con el general Eduardo Enrique Zapateiro es muy peligroso”, aseguró.

Adicionalmente, el candidato indicó que “no estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo Petro y soy su contradictor, pero la democracia hay que respetarla y la intervención del general Zapateiro en política no puede ser permitida. La fuerza pública no puede participar en política”.

Por otra parte, recordó que no hay garantías electorales ya que no ha sido explicado lo que ocurrió en las elecciones pasadas. Además, indicó que, aunque se han anunciado medidas no se ha dado la transparencia que se requiere.

"Le digo a la ciudadanía que vote por mí, por el cambio que sabe construir y cuidar. No es un cambio con rabia, que todo vale, que con tal de ganar hace lo que sea en una cárcel para buscar votos, este es un cambio que le apuesta a la lucha contra la corrupción, a la educación, al conocimiento para transformar, para enfrentar la pobreza y el desempleo”, concluyó.