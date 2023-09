Representante Catherine Juvinao denunció que fiscal Angélica Monsalve la grabó de manera ilegal

La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció por medio de su cuenta en X que la fiscal Angélica Monsalve visitó su residencia en Bogotá y grabó una conversación en la cual se refería a varios temas del país y particularmente a su compañera de bancada Katherine Miranda, que habría sido filtrada editada “a un medio petrista”.

Por medio de un video, la congresista señaló que "hace dos semanas fui advertida de un ataque inminente que se venía en mi contra y además en contra de mi partido de mi colega, la representante Katherine Miranda, por cuenta de nuestras posiciones críticas no solamente por la reforma a la salud sino por diversos temas que está adelantando el Gobierno Nacional y que aún nosotras siendo parte de la coalición del Gobierno, hemos decidido alzar nuestra voz”.

Según la congresista, la funcionaria judicial le pidió un espacio para hacerla partícipe de un proyecto de ley que estaba construyendo para reformar la ley 600 y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sin embargo, señaló que “se trató de un engaño”.

En ese sentido, anunció que tomará acciones legales contra Monsalve por violación a la intimidad y por 'constreñir' sus respuestas frente a 'falsas informaciones'.

“Violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones. Usted, señora Monsalve, no ofrece garantías a la ciudadanía y no debe seguir en su cargo, lamentable que una fiscal de la República use su posición para abusar de su poder de esta manera”, agregó.

Por medio de la misma red social, la fiscal Monsalve respondió tildando a la representante de la Alianza Verde de 'mentirosa'.

“Señora @CathyJuvinao ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Como una congresista puede ser tan mentirosa, usted me buscó desesperadamente, y vino 2 veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí, usted quería controlar al FGN y usarme para eso”, escribió.