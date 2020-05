Asprilla reprochó la actitud de algunos congresistas en medio de su intervención y aprovechó para comentar sobre el mensaje que se filtró en la plenaria.

"Les pido a todos que no activen los micrófonos mientras se está hablando. Es un espectáculo lamentable y tanto es así que acabo de escuchar a un representante que hablaba con otra persona que le decía: 'cómo me lo voy a torcer a usted si me dio acceso a rentas departamentales'. Entonces, aprendan ustedes mismos a respetar la palabra", señaló el congresista Asprilla.

El representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, quien asistió de manera presencial a la plenaria de Cámara, pidió la palabra para ofrecer disculpas a Asprilla en nombre del Centro Democrático

Los videos sobre este caso comenzaron a rodar por las redes sociales, y el representante Pérez, en la misma plenaria de la Cámara, aclaró lo que, según él, había sucedido: "En el año de 1993 yo fui secretario de Hacienda del departamento de Antioquia".

"En esa época, en una sección del secretariado que se llama rentas departamentales, vinculamos a un señor que se llama Luis Carlos Zapata y me mandó un mensaje de que siempre me había acompañado al Congreso como agradecimiento por haberlo vinculado a rentas departamentales de Antioquia, y ya aquí hay gente interpretando rentas departamentales con otro concepto", explicó el congresista.