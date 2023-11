Representante del Pacto Histórico dijo que en el Congreso “se hablan estupideces” y genera polémica

En medio de la sesión plenaria de la Cámara de Representantes de este martes, en la que el Gobierno y sus partidos aliados pretenden retomar el trámite de la reforma a la salud, el representante del Pacto Histórico, Gabriel Parrado, generó la molestia de varios de sus colegas.

Parrado dijo que en el Congreso “se hablan estupideces” luego de que por lo menos 25 representantes radicarán en la Mesa Directiva dos proposiciones para aplazar una vez más el debate.

“Las mentes grandes hablan de ideas, las mentes medianas hablan de eventos y las mentes pequeñas hablan estupideces o hablan de los demás. Yo quiero presentarle excusas al pueblo colombianos porque en 66 años que tengo no había encontrado un auditorio donde se hablaran tantas estupideces, tantas veces, tan juntas”, dijo el congresista.

El representante del partido del Gobierno cuestionó, “que le dirán ustedes a sus hijos, que le dicen al pueblo colombiano y a sus votantes, ¿a qué vinieron al parlamento, a aplazar el debate?. Si tienen los argumentos, hagamos el debate y no digamos tantas estupideces”, reiteró Parrado.

La afirmación generó polémica en el Salón Elíptico, pues varios legisladores lo calificaron como una falta de respeto y pidieron que el caso se lleve a la Comisión de Ética al considerarlo un insulto.

“Cuando los argumentos están ausentes se acude a la grosería, yo le voy a pedir respeto por el Congreso de la República. Acá no hay ningún argumento estúpido así usted no lo comparta y le pido señor presidente que actuemos en la Comisión de Ética porque no podemos permitir que acá vengan a insular al Congreso”, respondió la representante Katherine Miranda de la Alianza Verde.

La sesión plenaria de esta tarde ha transcurrido en medio del cruce de palabras entre congresistas del oficialismo y de la oposición por las dos proposiciones de aplazamiento que se radicaron en la Mesa Directiva, que tienen como argumento que aún no hay viabilidad financiera por parte del Ministerio de Hacienda para la reforma a la salud.

Este planteamiento fue cuestionado por la representante Olga Lucía Velásquez quien hizo un llamado a que “demos el debate, no podemos convertir esto en un aplazamiento permanente. Adelantemos la discusión y si la mayoría efectivamente no está de acuerdo, pues se hundirá, y si la mayoría está de acuerdo con el proyecto pues que avance; para eso nos eligieron hay que dar la discusión y este es el escenario para hacerlo”.