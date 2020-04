Representante Edward Rodríguez asegura que no hizo fiesta en medio de cuarentena

El representante a la Cámara Edward Rodríguez desmintió la versión que circula en redes sociales en la que se le acusa de haber violado la cuarentena obligatoria convocando a una fiesta en su apartamento este sábado en la noche.

Según dijo el congresista en RCN Radio, simplemente estaba escuchando música a alto volumen, lo que incomodó a sus vecinos, quienes llamaron a la portería para hacer valer el Código de Policía.

"La verdad eso fue como a las 8 de la noche. Yo estaba en el balcón escuchando música a alto volumen. Me cuentan los guardias de seguridad que en el tercer piso hicieron un requerimiento, llegó la policía y pues me dijeron que le bajara al volumen. Lo que hice fue apagar la música. Fiesta nunca he hecho, ni más faltaba. Uno tiene que dar ejemplo", aseguró.

"No era fiesta, era por el volumen alto. Igual, todos apagamos nuestros equipos. Yo no era el único. Los del tercer piso también estaban escuchando música alta. Igual, la policía llegó hizo el requerimiento y eran como las 8:30 de la noche, más o menos".

Según lo que circula en redes sociales, Rodríguez convocó a una fiesta en su apartamento y habría permitido el ingreso de sus invitados en sus vehículos por el sótano del edificio.