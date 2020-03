Representante Edward Rodríguez se retira de la investigación por 'Ñeñepolítica'

El representante Edward Rodríguez del Centro Democrático anunció que por ética, no participará en la investigación que se adelanta por la llamada 'Ñeñepolítica' en la Comisión de Acusación.

"Por ética no acepté en la Comisión de Investigación y de Acusaciones ser investigador de cualquier caso donde esté involucrado el señor Hernández", indicó Edward Rodríguez.

El congresista resultó involucrado en el escándalo tras la revelación realizada por Noticias Uno de una conversación entre el ganadero, José Guillermo Hernández y María Claudia Daza, exsecretaria del senador Álvaro Uribe en la que nombran al representante Rodríguez en medio de la campaña presidencial de Iván Duque.

En un comunicado, el representante Edward Rodriguez admitió que "conoció a José Guillermo Hernández como una persona prestante y honorable en Valledupar" y pidió que la justicia esclarezca, si el Ñeñe Hernández tuvo vínculos con el narcotráfico.

"Conocí a José Guillermo Hernández como un empresario honesto, exportador de carne y me lo presentaron personas ilustres de la sociedad de Valledupar, quienes lo destacaban como un empresario notable de la región. Lamenté su muerte públicamente", indicó Rodríguez.

"Desde la semana pasada he pedido que se haga justicia y que se determine si José Hernández tenía o no vínculos con el narcotráfico y con el testaferrato. Es la Fiscalía y los jueces los que deben determinar y decirle al país si era o no un delincuente", señaló el congresista en su comunicado.