En el debate de control político en la Comisión Sexta, el representante a la Cámara León Fredy Muñoz del partido Alianza Verde presentó una línea de tiempo del proceso que realizó el Ministerio de las TIC para llevar conectividad a la zonas rurales del país.

En primer lugar, el Congresista indicó que "la empresa Novotic que antes era Funtics, con el 35% de participación en la unión temporal de Centros Poblados, es fundada por el megacontratista Juan Carlos Cáceres Bayona. Esta fue la única empresa de las cuatro que presentó experiencia en el tema de internet, pero la experiencia que presenta es relacionada con dos contratos en La Guajira y el Magadalena donde la Contraloría encontró un detrimento de $25 mil millones, también en contratos para llevar internet a las escuelas del departamento”.

Denunció el Representante que a mediados del 2020, esa empresa cambió su nombre de Funtics a Novotic y en octubre de 2020 el señor Cáceres cambia su razón social.

“Cualquier persona se da cuenta de lo que se está tramando o pretendiendo cuando se cambian los nombres de las empresas días antes de licitar”, señaló el Congresista.

Le puede interesar: Fallo de tutela ordena continuar con el contrato entre Centros Poblados y MinTic

Agregó, en medio del debate que “Cáceres tiene el 70% de la empresa de Nuovo Security, que es la empresa que tiene el registro en un paraíso fiscal y aparece en Estados Unidos. "Solo había exportado esta empresa una venta por valor de 20 mil dólares en cámaras de seguridad, nada que ver con temas de internet”.

Explicó, que la otra empresa, ICM Ingenieros, “tiene el 35% de participación, es una empresa de construcción y está relacionada con contratos del ‘carrusel de contratación’. Por esta empresa sancionaron al exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz. Todos son socios de Emilio Tapia, tienen la empresa de Inselsa, nació con un capital de $6 millones y compró el 20% de las acciones de una empresa de $40 mil millones”.

“Yo sí creo ministra que uno no necesita ser una gran investigador para darse cuenta de lo que aquí se está tramando, si yo veo un montón de empresas que todas están cuestionadas y han hechos estos cambios ocho días antes de presentar los documentos que empieza el 28 de octubre de 2020”, añadió Muñoz.

El parlamentario además en su intervención indicó que “El 30 de diciembre envía Centros Poblados tres pólizas por $144 mil millones. Y enfatizó que “se demoraron 18 minutos para valorar las pólizas, y eso lo hizo SesColombia, una empresa a la que le pagaron $546 millones para que fuera garante”.

“Ministra quién verifica en 18 minutos una pólizas cuando estamos hablando no de 2 o 3 pesos, estamos hablando de más de un billón de pesos de este contrato, incluso de 2 billones de pesos del total del contrato”, manifestó.

Además, señaló que “en abril 21 Centros Poblados le pide a la interventoría la modificación del cronograma del contrato porque no es capaz de cumplir. Es decir, ya se sabía qué iba a pasar”.

En medio del debate el Representante manifestó: “Aquí el cuento de la buena fe no cabe, aquí hay responsabilidad política, usted es la cabeza del ministerio, aquí lo que hubo fue un concierto para delinquir bien estructurado, bien preparado. Esto no fue de la noche a la mañana”.

Lea además: Centros Poblados le hizo trampa al Estado: MinTIC por anticipo de $70.000 millones

Muñoz agregó que “este entramado se sabía y sale la ministra a decir en su momento que toda va bien, aquí no pasa, si esto falla en abril me voy para el cementerio, cuando se veía todo lo que estaba pasando, cuando ni quiera investigaron a las empresas, esto es un entramado terriblemente peligroso”.

MinTic acusa de prevaricato al juez que suspendió caducidad de contrato de Centros Poblados

En medio de su intervención en el debate de control político, la ministra de las TIC Karen Abudinen, indicó que lo que pasó en el desembolso del anticipo del contrato por 70 mil millones de pesos con Centros Poblados “ha sido una trampa que se le ha tejido al Estado y a los funcionarios públicos", Abudinen agregó que "si hay funcionarios involucrados serán los entes de control quienes digan quienes tienen responsabilidad".

En su declaración también indicó que el juez que suspendió la caducidad del contrato, se retractó de la decisión porque se dio cuenta que él no era el competente, la Ministra agregó que el funcionario judicial incurrió en prevaricato al dilatar los tiempos. Finalmente sostuvo que todo esto proceso de contratación pareciera un presunto concierto para delinquir. “Son muchas cosas que se están uniendo, son muchas cosas contra la administración pública".

Apoyo de congresistas a MinTic

Aunque la Ministra fue seriamente cuestionada por el representante León, en medio del debate recibió el apoyo de varios congresistas, entre ellos Ciro Ramírez, “la Ministra ha tenido argumentos y la entereza para dar explicaciones, necesitamos ocuparnos en sacar este proyecto adelante, de nada servirá la batalla legal de la ministra si los sectores rurales no tienen internet gratis".

También, expresó su apoyo el representante Osvaldo Arcos "estamos convencidos que vamos a recuperar eso 70 mil millones, con las penalidades a la interventoría, a la fiducia BBVA y con la póliza de penalidad de 39 mil millones", manifestó.

Lea además: Caducar polémico contrato de conectividad de MinTic no es lo mejor: experto

Por su parte el parlamentario Aquileo Medina indicó que cree en la buena fe de la Ministra “aquí lo importante es denunciar todos los procedimientos que fueron mal realizados. Agradezco la importante gestión que se ha hecho en el Tolima con el proyecto de modernización TIC".

Finalmente el parlamentario Milton Angulo sostuvo que "a la Ministra la hemos visto es trabajando, ella siempre ha mostrado un compromiso sin igual, la hemos visto defendiendo la conectividad, y la hemos visto entregando terminales para que los niños se puedan conectar".