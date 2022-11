Sí me violaron, pero no fue mi papá. Fueron dos tipos de 26 y 28 años cuando yo tenía 14.



Precisamente se busca brindar una Educación Integral en Sexualidad para que podamos prevenir esos horrores y que no haya comentarios como el suyo justificando eso.



Educación es Prevención. https://t.co/7rN5RFA58s