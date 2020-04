Representante uribista pide al Gobierno intervenir el Congreso

"No puede ser posible que el Congreso sea un obstáculo para solucionar este problema. Esta virtualidad es una exigencia, esto no es una comodidad. Yo veo gente preocupada porque van a abrir en Bogotá el aparato económico, pero quieren que los congresistas nos vayamos para Bogotá para que nos puedan ver y que nos paguen. Entonces, paremos el Congreso y suspendamos los pagos", manifestó.

Enseguida opinaron las representantes de la oposición y afirmaron que lo que quiere el uribismo es acabar con la democracia.

El representante a la Cámara León Freddy Muñoz, de la Alianza Verde, dijo que la propuesta del congresista del Centro Democrático es la peor idea que ha escuchado desde que comenzó la emergencia.

"No he escuchado cosa más desfachada que esa. Eso es lo peor que he escuchado en lo que va de esta pandemia", afirmó el congresista de la oposición.

El representante Mauricio Toro le exigió al Centro Democrático que explique si lo que quieren es llevar al Ejecutivo a un gobierno dictatorial.

"Todas sus acciones van dirigidas a perpetuar la dictadura que tanto quieren. Primero propusieron eliminar las Cortes, después reducir el Congreso y ahora intervenirlo. ¿A dónde nos quieren llevar?", afirmó.