Representantes de campañas le piden al registrador Alexander Vega dar un paso al costado

Los representantes de las campañas presidenciales y la candidata Ingrid Betancourt le solicitaron a la procuradora Margarita Cabello Blanco, acelerar las investigaciones contra el registrador, Alexander Vega, por las irregularidades que se presentaron en los resultados de las elecciones al Congreso de la República.

Para los representantes de las campañas presidenciales y Bentancout “no hay garantías” para las elecciones que vienen el próximo 29 de mayo, cuando los colombianos deben elegir el próximo presidente de la República.

“Pedimos que el Registrador de un paso al costado por el desastre que fueron los comicios del 13 de marzo y la sensación de angustia e incertidumbre por el hecho de que aún no sepamos qué fue lo que pasó. No sabemos si esto fue un desorden organizado para poder permitir que se manipularan los resultados y no sabemos a favor de quién”, dijo Bentancourt.

Por su parte el exministro Guillermo Rivera que asistió en representación de la campaña presidencial de Sergio Fajardo, dijo que “no hay garantías” para las próximas elecciones y cuestionó fuertemente la modificación a ley garantías que promovió el Gobierno y fue avalada por el Congreso de la República.

“Eso inclina la balanza y le pedimos a la Procuradora hacer un seguimiento y vigilancia estricta a lo que está ocurriendo. No confiamos en que ocurra algo y fue una decisión lamentable la que promovió el Gobierno en el Congreso y por cuenta de ellos, no existen garantías en el debate”, dijo.

La procuradora Cabello dijo que van a analizar las preocupaciones y trabajarán frente a la transparencia, igualmente indicó que las investigaciones contra el Registrador continúan.

Cabello explicó que no pueden tomar la decisión de nombrar un registrador Ad Hoc porque esa facultad le corresponde a las Altas Cortes quienes fueron las que eligieron a Alexander Vega en el cargo, sin embargo se comprometió a priorizar las investigaciones disciplinarias para tomar una decisión de fondo en el menor tiempo posible.