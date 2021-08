El ex comisionado de paz, Sergio Jaramillo, advirtió que la propuesta del ex presidente Álvaro Uribe sobre una amnistía general en Colombia no solo le hace daño al proceso de paz, sino a la reputación del país.

En diálogo con RCN Radio, Jaramillo señaló que "resolver los problemas políticos desfigurando la estructura jurídica que hemos construido, es el peor camino que debemos tomar porque todos podemos salir perdiendo".

Recordó que a finales de la década de los 90 y con la entrada del Estatuto de Roma, quedó claro que una amnistía o 'autoamnistía' no es posible, "ya que obstruye el acceso de justicia a las víctimas".

Le puede interesar: ¿Se está quedando sola? Partidos le sacaron el cuerpo a reunión con ministra Karen Abudinen

Explicó que el marco jurídico para la Paz permite el equivalente de una amnistía para delitos menores a las fuerzas militares, en la medida que se avala la suspensión de la acción penal.

En ese sentido, señaló que "en Colombia ya hay una legislación rica y constitucional que surtió ocho debates en el Congreso, de manera que cuando entramos a discutir el proceso de paz en La Habana, ya había un marco jurídico que decía que a través de la utilización de elementos extrajudiciales se debe garantizar la judicialización de los responsables del conflicto".