Cifuentes dijo que este respaldo demuestra que la JEP está dispuesta a impartir justicia y que es una garantía para las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y secuestros, entre otros.

"Ha asegurado la Corte Penal Internacional que existe un órgano que es capaz y esta dando frutos y que de una manera genuina puede administrar justicia y lo está haciendo", señaló.

Cifuentes precisó que la decisión de la Corte Penal Internacional no significa que no puedan intervenir en la investigación por crímenes de guerra y aclaró que por el contrario, podrán hacerlo directamente en caso de que la JEP tenga obstáculos para avanzar en la búsqueda de la verdad.

"Lo que señala el Fiscal Khan es que él no esta de acuerdo con la apertura de estas indagaciones que duren 17 años, que tan pronto la Jurisdicción Especial para la Paz le advierta de un problema, de una interferencia o de la necesidad de la actuación, lo haría de inmediato. Él lo expresó personalmente: "yo no voy a demorarme 17 años, yo actuó de manera inmediata". por eso se abrió ese canal directo con la CPI a través de la oficina del Fiscal", concluyó.