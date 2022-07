Restablecer relaciones con Venezuela es favorecer la brutalidad de Maduro: Duque

El presidente Iván Duque, manifestó su rechazo a la retoma de relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, por parte de Colombia, como lo ha anunciado el gobierno entrante de Gustavo Petro.

Para el jefe de Estado, esta decisión va en detrimento de los millones de venezolanos que han tenido que salir de ese país, y favorece "la brutalidad de Maduro como dictador".

Luego de que Petro fuera elegido en las urnas, el pasado 19 de julio, anunció que conversó con el Gobierno de Venezuela para reabrir la frontera con el vecino país, en la que sería una de las primeras decisiones en materia de política exterior que aplicaría desde el 7 de agosto. También se han dado a conocer algunas de las medidas para el restablecimiento de las relaciones.

"Él fue el defensor del modelo de Hugo Chávez, ha sido también cercano a Nicolás Maduro y pues cualquier acercamiento con él, sencillamente, validará su consistencia", expresó el mandatario en diálogo con Andrés Oppenheimer, para CNN en español.

En ese sentido el mandatario señaló que, "en lo personal, y no solamente un tema de Iván Duque, he sido un defensor de la Carta Democrática Interamericana, y me parece que las relaciones con Nicolás Maduro lo único que terminan haciendo es favoreciendo su brutalidad como dictador, en detrimento del pueblo venezolano".

Recientemente, el Gobierno también rechazó la propuesta que fue dada a conocer por Daniel Rojas, coordinador del empalme del gobierno electo, de crear un "plan de retorno voluntario" para los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia, como consecuencia de la crisis económica y social que vive el vecino país.

De acuerdo con Lucas Gómez, gerente de Fronteras, la propuesta no se estaría teniendo en cuenta que la crisis migratoria no se ocasionó por la ruptura de relaciones entre ambos países.

"Las razones por las cuales ellos decidieron migrar de su país es porque no tenían oportunidades, en muchos casos por la ausencia de comida y de todo lo necesario para tener una vida normal. Colombia se ha convertido en un país de acogida, que con brazos abiertos ha recibido a un poco más de dos millones de migrantes venezolanos y nuestra vocación siempre ha sido trabajar en su integración socio económica", explicó.