Reunión de Joe Biden y Gustavo Petro es una posibilidad "muy lógica", afirma EE.UU.

El diplomático estadounidense evitó valorar el restablecimiento de relaciones entre la Colombia de Petro y el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.



Además, dijo que no está "enterado de ningún tipo de preocupación" de que Colombia estaría compartiendo con Maduro información sensible de la inteligencia estadounidense.



Cuestionado sobre las declaraciones de apoyo al Gobierno cubano por parte de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, Palmieri recordó que Estados Unidos considera a la isla como "un régimen no democrático que ha violado los derechos de su pueblo".



"Podemos discutir las diferentes perspectivas al respecto", apuntó. El Diálogo de Alto Nivel constó de diversas mesas de trabajo en materia económica, de combate al narcotráfico, de medioambiente, educación, minería, derechos humanos y migración, entre otros, que acordaron revisar sus avances cada tres meses.