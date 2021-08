Revelan supuesto audio de Rodolfo Hernández pidiendo dinero a candidatos al Congreso

En un audio publicado por el diario regional Vanguardia y cual atribuyen al candidato presidencial Rodolfo Hernández, se escucharía al exalcalde cobrando sumas de dinero a quienes serían integrantes del movimiento Liga Anticorrupción, con el fin de pertenecer a la lista cerrada al Congreso de la República.

En este audio, se escucha una una supuesta exigencia por parte del candidato de un 10% del salario de estas personas en caso de ser elegidas como senadores o como Representantes a la Cámara por Santander.

En el audio publicado por el diario Vanguardia se escucha cuando presuntamente Hernández dice que: “Para poder empezar a tener la seguridad de atender los gastos que se avecinan, yo les rogaría que por tarde mañana miércoles antes de las 4 de la tarde nos girarán el 30% del compromiso que hay para atender esos gastos; quiere decir que Jorge tiene que poner 60 millones, 30 millones Ludwing, y 60 millones porque va a la super fija Emiro”.

En este audio atribuido al exalcalde se escucha: “Después hacemos un flujo de fondos cuando se necesite y ustedes me lo firman como compromiso, porque la verdad no quiero que me pongan a pagar cuentas a mí como históricamente me ha tocado, les he manifestado, y no es por restregarles nada, pero si yo sumo y le ponemos un interés por medio, llevo más de cinco mil millones de pesos gastados”.

De igual manera, en este audio al parecer Hernández les dice: “Luego que pasen la campaña, estén elegidos y empiecen a trabajar, el 10% del salario deben consignarlo aquí para seguir operando y yo descargarme de todos los gastos”.

"Como están armando la parte jurídica de la Fundación o la forma cómo van a consignar, es mejor que consignar en la cuenta personal y cuando les hagan el traslado, les dan el recibo definitivo de caja para que lo puedan archivar y tengan un comprobante de pago", señala otro de los apartes del audio atribuido al candidato.

Cabe recordar que en días pasados se conoció otra grabación en la que supuestamente el exalcalde Rodolfo Hernández insulta a una persona y le dice que le piensa pegar un tiro.