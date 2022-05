Revive posibilidad de auditoría internacional para elecciones presidenciales

El Gobierno nacional insistió en que sí debe existir una auditoría internacional para las elecciones presidenciales y por eso decidió mantener los recursos que se dispusieron para contratar una firma.

Así lo reveló el registrador nacional, Alexander Vega, quien aseguró que la empresa sí podría ser contratada para hacer una labor en la fase post electoral, es decir, en el proceso de escrutinios que comenzará después del preconteo.

“La posición de la Registraduría es que exista la auditoría, el Consejo Nacional Electoral tiene los recursos y puede haber una auditoría con posterioridad al proceso electoral. Puede ser para la primera vuelta y para la segunda vuelta, porque la auditoría no es solo el día de las elecciones, se puede revisar con posterioridad todo el proceso electoral”, indicó Vega.

El jefe de la Registraduría espera que la auditoría forense pueda despejar todas las dudas sobre el correcto funcionamiento del sistema electoral.

“La auditoría forense es con posterioridad, lo que quiere el ministro es que muy a pesar de que no se haya contratado, él quiere dejar los recursos en el Consejo Electoral y que se contrate una firma internacional para que se revise con posterioridad como funcionó todo lo de las elecciones”, sostuvo.

César Abreu, presidente del Consejo Nacional Electoral, confirmó que es factible que se pueda contratar esta auditoría internacional, siempre y cuando el objeto contractual de la misma no sea similar al que ya se tiene con la empresa Macgregor.

“Las auditorías forenses se hacen posterior a las elecciones, vamos a mirar esa empresa Macgregor, dentro de su objeto social no tiene esa auditoría forense, si no la tiene, sí la podríamos contratar sin ningún inconveniente, de lo contrario no podríamos. Eso es lo que están mirando en el comité de contratación, atendiendo las recomendaciones de la Procuraduría y es que el objeto contractual no sea similar, porque podríamos estar incurriendo en un detrimento patrimonial del Estado”, dijo.

El registrador nacional insistió en que las garantías están dadas para que la jornada electoral se adelante con completa normalidad y los colombianos puedan acudir a las urnas de manera masiva.