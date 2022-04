Reviven trinos de Katherine Miranda cuestionando actuaciones de Gustavo Petro

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, confirmó este martes que se une a la campaña presidencial del candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, y se integrará al Comité de Jefes de Debate.

“Había tomado la decisión de no anunciar mi voto, había tomado la decisión de no participar en campaña. Pero las circunstancias que hoy enredan todas las campañas políticas, las mentiras y las traiciones me obligan a tomar una posición clara en estas elecciones. Mi nombre es Katherine Miranda y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente”, dijo.

Por su parte, Gustavo Petro le agradeció a Katherine Miranda su apoyo. “Gracias Katherine, por tu apoyo y el de tu electorado. Sé que contigo vamos a cambiar a Colombia por la vida”.

Le puede interesar: Piden a la Procuraduría suspender a Alexander Vega y nombrar un registrador ad hoc

Sin embargo, luego del anuncio, varios internautas revivieron algunos trinos cuando Miranda cuestionaba actuaciones del candidato presidencial.