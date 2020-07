Revuelo en el Congreso por fallo que tumbó decreto de sesiones virtuales

La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto expedido por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria, que le permitía al Congreso y a otras corporaciones públicas sesionar de manera virtual.

Muchos congresistas celebraron este fallo y advirtieron que era totalmente ilegal no acudir a trabajar a la sede del Capitolio, mientras otros cuestionaron al alto tribunal.

El senador Armando Benedetti dijo que “la Corte Constitucional desde hace décadas viene legislando y corriendo la cerca de sus funcionesy hoy vienen y le dicen al Congreso de la República cómo debe actuar. Esa decisión debió ser la primera de todas. Y lo dice alguien que siempre ha apoyado las sesiones presenciales”.

Por su parte, el senador Rodrigo Lara afirmó que no es una sorpresa que la Corte Constitucional haya tumbado esta norma que según él, viola lo establecido en la Ley 5ª.

“Un Congreso que no se reúne, es un Congreso que no tiene dimensión política y es un Congreso que no tiene aptitud para hacer control político y si eso es así, no puede cumplir su función (..) Ese decreto que pretendía por parte de la Rama Ejecutiva entrometerse en la función legislativa, se tenía que caer”, indicó.

El senador Guillermo García Realpe celebró la decisión y advirtió que con ella el Congreso podrá cumplir sus funciones a cabalidad.

“Es una buena y revitalizadora noticia para nuestra democracia. Se nivelará la cancha de los poderes públicos, habrá más y mejores debates legislativos y de control político, habrá información pública y abierta”, indicó.

Sin embargo, el senador del Centro Democrático Santiago Valencia, aseguró que este fallo no afecta en nada la posibilidad de seguir sesionando de forma virtual, porque la Corte dice que no se necesitaba decreto para legislar de esta manera.

“En mi concepto el Congreso puede seguir sesionando virtualmente, toda vez que aunque se declaró inexequible el artículo de ese decreto, amparados en la Ley 5ª podríamos seguir haciendo sesiones virtuales. La ley dice claramente que cuando no se pueda sesionar en el Congreso por casos de fuerza mayor como es el caso actual, la mesa directiva podrá elegir un nuevo lugar para sesionar que puede ser en sede virtual”, indicó.

Lo mismo considera el senador conservador Juan Diego Gómez, quien advirtió que en realidad la sentencia de la Corte respeta la autonomía del Congreso.

“La Corte Constitucional, lo que hace con este fallo es respetar la autonomía del Congreso y la independencia de los poderes públicos. El fallo establece que no se necesita un decreto para que de manera autónoma el Congreso determine cómo se debe sesionar ante la emergencia que estamos viviendo. Respetamos la decisión de la Corte y esperamos que de acuerdo a ella, no se vayan a caer las leyes que aprobamos al final de la legislatura”, indicó.

El senador Carlos Fernando Motoa insiste en que el Congreso actuó de manera ilegal al implementar las sesiones virtuales, con base en un decreto expedido por el Gobierno Nacional.

“Estamos listos para iniciar sesiones como debe ocurrir presencialmente a partir del 20 de julio, además de eso es el cumplimiento y la responsabilidad que tenemos como servidores públicos de presentar propuestas y debatir los proyectos y no de estar cómodamente como algunos lo hicieron y apartados de la realidad”, indicó.

Se espera que pronto la mesa directiva del Congreso determine cómo se adelantarán las sesiones ordinarias, que comienzan el próximo 20 de julio.