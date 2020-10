Revuelo por presunta injerencia de políticos colombianos en elecciones de EE.UU

El llamado hecho por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, para que políticos de nuestro país no se inmiscuyan en las elecciones norteamericanas, ha generado todo un revuelo en el Congreso de la República.

Algunos legisladores del Centro Democrático, que han sido acusados por la oposición de hacer gestiones a favor de Donald Trump en los Estados Unidos, han negado haber ejercido esta injerencia.

Una de ellas fue la senadora María Fernanda Cabal, quien negó estas versiones de forma tajante.

“Me sorprende que crean que tengo esa capacidad de influencia que además no es real. Llevo siete años atendiendo el Congreso Conservador en Washington. Siempre he mostrado mi admiración por Trump y no creo que esté haciendo nada distinto que ejerciendo un derecho a la libertad de expresión”, indicó.

Sin embargo, opositores como Antonio Sanguino afirman que el uribismo está poniendo en riesgo las relaciones bipartidistas que ha tenido Colombia con los Estados Unidos.

“El llamado de la embajada de Estados Unidos (…) sobre todo es un mensaje para los políticos del Centro Democrático y para los funcionarios del Gobierno del presidente Iván Duque. Son ellos, quienes, haciendo campaña abiertamente en los Estados Unidos a favor del presidente Donald Trump, ponen en riesgo la tradición bipartidista en las relaciones de Estados Unidos con Colombia”, indicó.

Cabe recordar que en un trino, el senador Gustavo Petro también había expresado su guiño al candidato Joe Biden. “Se configura en EE.UU. Colombianos con Biden. Desde la Florida en apoyo a la humanidad entera. Muy bien”, indicó en su momento.

Otros legisladores del Centro Democrático, como el representante Juan David Vélez, se amparan en el derecho y libertades que tienen para expresarse a favor de una u otra persona.