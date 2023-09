Ricardo Bonilla dice que Petro no toma alcohol: "A lo sumo lo que hace es consumir gaseosas"

"El presidente no está enfermo y tampoco es adicto. Entre otras cosas, él no toma, a lo sumo lo que hace es consumir gaseosas, de las cuales puede decir después ‘no me gustan’, pero las puede consumir", dijo Bonilla.

Vox "quiere tumbar a todos los presidentes progresistas de América Latina": Bonilla

Cuando le preguntaron sobre si cree en ‘el golpe blando’ del que habla el presidente Petro, el ministro de Hacienda respondió: “Creo en el golpe blando en el sentido de que sí hay gente que no quiere al presidente”.

"Hay gente que no lo quiere y que quisiera que se fuera. Eso es lo que se llama el golpe blando. Uno no lo puede negar, efectivamente existe. Otra cosa es qué tanta capacidad tengan para desestabilizar el país. Eso es lo peor que podrían hacer", añadió Bonilla.