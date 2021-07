Richard Aguilar asegura que renunció al Congreso para demostrar su inocencia

El Congreso de la República ya recibió oficialmente la carta a través de la cual el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, renuncia a su curul tras ser capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia.

En la misiva, el legislador indica que se dedicará a defenderse de las acusaciones que hay en su contra y buscará la manera de demostrar su inocencia en medio del proceso que se le sigue por presuntas irregularidades en contratación cuando se desempeñó como gobernador del departamento de Santander.

El dirigente político asegura la determinación judicial en su contra le impide “continuar con el normal desarrollo de mis deberes y funciones como congresista”, razón por la cual prefiere dimitir a la curul.

“Hoy con inmenso dolor me despido de este cargo para concentrarme en mi defensa y demostrar mi inocencia, porque se lo debo a cada uno de los colombianos que creyeron en mí, que he representado y por quienes he trabajado incansablemente durante el ejercicio de mi vida pública”, indicó Aguilar.

El legislador afirmó que desde el primer día en llegar al Congreso de la República se dedicó a trabajar para cumplir con sus deberes políticos y constitucionales.

“Me queda la satisfacción de decirles a todos ustedes que desde el primer día que juré servirle al pueblo, en calidad de senador de la República, me enfoque en cumplir a cabalidad con mis deberes desde el legislativo”, añadió.

La carta fue recibida en la Presidencia del Senado de la República y será la plenaria de esa corporación la que en los próximos días decida si acepta o no su dimisión.

Tras esta renuncia, la defensa del senador Aguilar buscará la manera de que su proceso judicial salga de la Corte Suprema de Justicia y pase a manos de la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que los hechos por los cuales está siendo investigado no tienen nada que ver con su actividad parlamentaria.

Esta es la carta de renuncia: