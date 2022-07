Rifirrafe de María Fernanda Cabal y Cecilia López, Minagricultura de Petro, por tierras de indígenas

Después de que el presidente electo confirmara que Cecilia López fue designada como su ministra de Agricultura, la funcionaria se refirió a un tema polémico con el que siempre se asocia al líder del Pacto Histórico, la expropiación.

López aseguró que no se le expropiarán las tierras de nadie en le país, pero sí indicó que se garantizará la reactivación del campo, convirtiéndolo en la potencia en producción de alimentos en el país.

También precisó que las tierras que no están siendo utilizadas serán compradas a sus dueños, pero no habrá expropiación. "El tema central del sector de la Agricultura en el gobierno de Gustavo Petro se enfocará en la transformación productiva y la reforma agraria; no se trata de expropiar nada simplemente de que esas tierras que están subutilizadas las puedan disfrutar los millones de campesinos que han estado sin tierra", señaló.

Ante la polémica sobre este tema, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, cuestionó a López sobre si esta medida también aplicaría a las tierras de las comunidades indígenas, quienes tienen más de 33 millones de hectáreas.

Cabal le preguntó a la nueva ministra de Agricultura si también les aplicará catastro multipropósito y les quitará las tierras improductivas a las comunidades indígenas.

"En Colombia, las comunidades indígenas tienen 33.442.597 hectáreas, ¿será que la ministra Cecilia les aplicará catastro multipropósito y les quitará las tierras improductivas? Ya que quieren igualdad, empecemos por ahí", escribió la siempre polémica senadora.