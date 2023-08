Rifirrafe entre bancada de Gobierno y oposición en la Cámara por 'Jóvenes en Paz'

La sesión Plenaria de este martes en la Cámara de Representantes empezó con una intensa discusión por el proyecto ‘Jévenes en Paz’, con el que el Gobierno busca pagar más de un millón de pesos a esta población “para que salgan del círculo de la violencia y tengan más oportunidades”, según explicó la vicepresidente Francia Márquez.

El cruce de palabras surgió luego de que el representante del Pacto Histórico, David Racero, tildara a la oposición de “mentirosos” por las críticas que han hecho desde el Centro Democrático y Cambio Radical a la estrategia del gobierno Petro.

“Esta oposición no solamente no se sonroja diciendo mentiras, sino que de fondo hay un problema de principios, porque es una oposición que quiere perpetuar el sistema desigualdad, porque es una oposición que gobierna es solamente para ellos y sus familias por interés económicos, que no les importan los jóvenes”, dijo Racero en tono airado.

Además, el expresidente de la Cámara agregó que “realmente este es un programa condicionado con el que se le va entregar cierta cantidad de dinero a los jóvenes para que estudien, trabajen y cumplan ciertos requisitos como Familias en Acción, que fue creado por Álvaro Uribe Vélez”.

El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, salió en defensa de la bancada opositora y le envió un duro mensaje al congresista del partido de Gobierno.

“La autoridad de la plenaria hoy ya no es usted, tranquilícese que si dice que tiene tanta vocación democrática demuéstrela y compórtese ante la plenaria, aquí hay que dejar de estar señalando y tener el carácter, no la cobardía de estar haciendo menciones generalizadas, si tiene la capacidad indique cuál es la persona a la que se está refiriendo”, puntualizó Cadavid.

Cabe mencionar que la vicepresidenta Francia Márquez también criticó a la oposición por plantear que el Gobierno quería “pagarle a los criminales”, cuando en realidad “hay un mandato constitucional del Estado y es proteger a la juventud colombiana”.