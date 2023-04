‘Rifirrafe’ entre Dilian Francisca Toro y representante Ocampo por presuntas amenazas

A través de un video, publicado en su cuenta de Twitter, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, aseguró que recibió intimidaciones y amenazas en su contra, luego de publicar videos de los abucheos que recibió la presidenta de la U, en su visita a la ciudad de Cali.

“Sacaron a Dilian de la comuna 20. La gente la sacó y yo subí el video; al rato, dos personas en diferentes momentos me abordaron y me dijeron que no me metiera con la doctora. Y uno de ellos me dijo, ojo doctor que a usted también lo pueden sacar de los pueblos del Valle”, relató el representante.

El parlamentario sostuvo que cada vez que cuestiona a la exgobernadora del Valle, arremeten en su contra, incluso, resaltó que una vez subió los videos, lo acusaron de entregar dineros a líderes de la autodenominada 'primera línea', en el marco del paro nacional, situación que según él, hace parte del ‘modus operandi’ de la mafia.

"Dilian, te quiero decir varias cosas (…) yo no me asusto por intimidaciones o razones que me mandan al estilo de la mafia. A mí ya me han amenazado, a mi familia la han amenazado, han atentado en contra de ellos y acá estamos y seguiremos estando para defender los intereses de la gente (…) La gente la sacó porque está mamada de su politiquería y su partido político”, añadió el político vallecaucano.

Toro responde

Frente a estas acusaciones, a través de su cuenta de Twitter, la presidenta del partido de la U y exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, escribió: “Estoy convencida del poder del diálogo y de la palabra y repudio cualquier acto que atente contra ello; incluso, si fuese en contra de quienes, como tú, Alejandro, promueven el odio, la mentira y la polarización para hacer política”.

Finalmente, la política vallecaucana pidió a las autoridades investigar las supuestas amenazas en contra del representante a la Cámara, con el cual, al parecer, se enfrentará políticamente por la Gobernación del Valle, en el mes de octubre.