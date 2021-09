Rifirrafe entre Duque y Santos por la palabra "frágil" para calificar el acuerdo de paz

Durante el evento de apertura de la Feria ArtBo, el presidente Iván Duque aprovechó para responderle al expresidente Juan Manuel Santos, y aseguró que "así produzca urticaria", él seguirá hablando sobre el proceso de paz con "una verdad incontrovertible". El mandatario reiteró que el acuerdo de paz tiene "fragilidades" y que estas deben ser superadas.

Días atrás, el expresidente Santos -en entrevista para Caracol Radio- indicó que, "me causa tristeza y me duele ver a Iván Duque, con quien no estoy de acuerdo en muchas cosas y por quien no voté, pero que es mi presidente y el de todos los colombianos, haciendo el oso en las Naciones Unidas".

"Yo no entro en polémicas con expresidentes. Yo soy presidente de la República y hay que hablar con la verdad, y eso no puede generarle urticaria a nadie, porque además los procesos de paz en el mundo tienen esos elementos de fragilidad. Por ejemplo, el jefe del equipo negociador de las Farc, ¿dónde estaba cuando yo asumí el Gobierno? Estaba volado de la justicia (...) y hoy lidera un grupo terrorista protegido en Venezuela, esos son elementos de fragilidad", enfatizó el mandatario.

De acuerdo con el presidente Duque, "también había muchas políticas que no tenían recursos y que no tenían estructura administrativa, y por eso cuando empezó nuestro Gobierno Nosotros le pedimos a las Naciones Unidas que su misión de observación estuviera con nosotros en todo el Gobierno".

El jefe de Estado hizo nuevamente alusión al informe estregado por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien en su último reporte indicó que se ha hecho más por la implementación de los acuerdos de paz, en los últimos 36 meses, que en los primeros 20 meses tras la firma del acuerdo.

"La paz no tiene dueño, ni es el patrimonio político de una persona. La paz es un propósito nacional y alcanzarla necesita legalidad y que entendamos que hay fragilidades y que hay que superarlas. Mi responsabilidad es seguirle mostrando a Colombia y al mundo lo que ha sido una evolución, y si hay personas que se incomodan, sencillamente porque se habla con la verdad, pues que se incomoden; pero la verdad es incontrovertible", enfatizó.