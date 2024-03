Un enfrentamiento quedó planteado entre el presidente Gustavo Petro y el senador David Luna, en el contexto de las marchas que se adelantaron este miércoles en contra del Gobierno Nacional y sus políticas.

Todo comenzó por un video que publicó el senador Luna, en el que explica las razones por las cuales decidió salir a movilizarse en contra de esta administración.

“Hoy salimos a las calles a decirle al presidente Petro que las instituciones y la democracia se respetan. No vamos a permitir que la salud de los colombianos sea el fortín político para quedarse en el poder”, indicó.

Esto provocó una dura respuesta del presidente Gustavo Petro, quien lo cuestionó por hacer parte de Cambio Radical y las colectividades que, según el mandatario, albergan a personas que han cometido hechos de corrupción.

“Para respetar las instituciones hay que dejar de robarlas. Así que me toca sacar los ladrones de todas las instituciones. Qué lástima que estés, David, con los partidos que han puesto la mayor cantidad de ladrones a robar instituciones”, indicó.

El comentario de Petro generó una nueva reacción de Luna, quien le recordó a Petro las investigaciones que hay contra miembros de su gobierno.

“Señor Presidente, al contrario de su Gobierno, yo no tengo investigación alguna, menos por un hecho de corrupción. He tenido 27 años de carrera pública limpia y transparente. No desvíe la conversación. Más bien, cuéntele a los colombianos por qué se quiere apropiar directamente de los 90 billones anuales de los recursos a la salud. ¿Acaso se quiere aferrar al poder? ¿Acaso los piensa poner al servicio de la política?”, indicó.

Las autoridades revelaron que más de 50.000 personas participaron de las movilizaciones que se adelantaron este miércoles en varias ciudades del país.