Rifirrafe entre Gobierno y Congreso por demoras en proyecto de humanización carcelaria

En el Congreso de la República no se ha podido iniciar la discusión del proyecto de ley de humanización penitenciaria y carcelaria, pese a que la iniciativa tiene mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se quejó de las demoras en el estudio de esta iniciativa y atribuyó a un 'olvido' del presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, los retrasos en el estudio de esta norma.

“Es bastante extraña esa circunstancia, esperemos que no sea nada distinto a un olvido del presidente de la Comisión Primera de la Cámara. Frente a esos olvidos el Gobierno no actúa, esos olvidos no empujan al Gobierno, esas son responsabilidades del Congreso y nosotros respetamos al Congreso”, señaló.

Inmediatamente, el representante Juan Carlos Wills, quien presidente la Comisión Primera, respondió diciendo que no se trata de un olvido y le advirtió al ministro Velasco que la gran cantidad de proyectos de origen parlamentario que tienen la misma importancia, ha impedido la discusión de esta propuesta radicada por la administración del presidente Gustavo Petro.

“Quiero decirle al ministro Velasco que aquí no hay ningún olvido por parte de esta mesa directiva frente al proyecto de humanización, pero también quiero advertirle que como él fue presidente de esta Comisión sabe la congestión legislativa en la que estamos. Hay muchas iniciativas de carácter parlamentario que tienen el mismo interés o a veces más que los proyectos del Gobierno Nacional, por eso es que estamos trabajando de manera ardua”, dijo.

Se espera que el proyecto de humanización carcelaria sea anunciado próximamente en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, para que el mismo arranque su discusión formal la próxima semana en esas dos corporaciones.