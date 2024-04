‘Rifirrafe’ entre Petro y Alejandro Gaviria: “el manejo de salud será uno de sus fracasos"

El presidente Gustavo Petro y el exministro de salud, Alejandro Gaviria, protagonizan una ‘Rifirrafe’ a través de la cuenta de X, donde se hacen fuertes señalamientos y denuncias alrededor del sistema de salud del país y la crisis financiera en la que se encuentran algunas EPS a nivel nacional.

Gaviria al recordar la carta enviada por las EPS Compensar, Sura y Sanitas al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, donde anunciaron la inminente crisis, de la que ha sido Sanitas con la intervención y ahora Compensar tras solicitar a la Supersalud liquidar el programa de Salud de la EPS en la entidad, apuntó que el gobierno no les puso atención.

“Nunca se tomaron en serio el problema. Se demoraron meses incluso en hacer una reunión. Es una autodestrucción anunciada, un "crisis explícita" para satisfacer una ideología destructiva. La ideología siempre estuvo por encima de la gente”, dijo.

A lo que el presidente Gustavo Petro respondió “Ay Alejandro; coincido contigo, el sistema de salud forjado sobre la base de un fundamentalismo mercantil, que ayudaste a construir, es autodestructivo”.

A su vez dijo que se demoraron no meses, sino años para entenderlo.

“Tuvieron que liquidar Salucoop, y Cafesalud para crear Medimas, y luego liquidaron Medimás para crear la Nueva EPS y así, cada vez una EPS peor, como los pescaditos de oro de Aureliano, solo que el oro le pertenecía al pueblo colombiano. Se robaron la salud mi amigo y, creo, no te diste cuenta”, sostuvo.

El presidente Petro además le hizo fuertes señalamientos al exministro de salud, quien además fue su exministro de educación.-

“Ahora pides más dinero, sabiendo que en la última década lo que se ha hecho es entregarle más y más dinero al sistema que ayudaste a construir y que inmediatamente y como por arte de magia se pierde, y aún pareces no darte cuenta de por qué se pierde”, recalcó.

Dijo, “sabes que entre más dinero pidas para el sistema, más acercas al estado a la quiebra, y más se pierde el dinero 'mágicamente', pero lo callas”.

Petro le dijo a Gaviria: “adoras tu sistema de negociantes sedientos de dinero, pero callas ante la posible quiebra de lo público y del estado”.

“Callas ante las centenares de miles de enfermeras y médicas que no tienen ni salario ni estabilidad, callas ante los 363.000 colombianos que murieron en los últimos diez años antes del Covid, simplemente por no ser atendidos adecuadamente por tus EPS”, apuntó.

Por su parte el exministro Alejandro Gaviria a través de esta misma red social X le contestó al Presidente Gustavo Petro.

“Presidente, la verdad en el debate público, el respeto a los hechos y la honradez intelectual son una virtud republicana imprescindible. Ud. está incurriendo en varias falacias, mentiras e imprecisiones. Explico. Pides más dinero, dice Ud. en su mensaje. Pareciera que Ud. ha estado desconectado del debate durante estos últimos días”, dijo.

Gaviria dijo que el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo ante la Corte Constitucional aceptó que se debe revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

“Ayer su ministro de salud reconoció ante la Corte Constitucional que la UPC no alcanza. Hace unas semanas, Aldo Cadena, entonces presidente de la Nueva EPS, hizo la misma afirmación. El Ministerio de Hacienda, en el informe sobre el impacto fiscal de la reforma a la salud, pidió también más recursos. Dijo incluso que había que recortar el gasto de otros sectores para financiar la reforma y los mayores gastos del sistema. No solo lo pido yo, lo pide también su gobierno”, recordó.

El exministro de salud dijo que él ha pedido también sensatez.

“Una conversación seria (esto no se trata de pescaditos de oro, ni de metáforas manidas, sino de la vida de los colombianos) sobre el financiamiento del sistema. Hay una constante en el mundo: los sistemas de salud tienen costos crecientes, necesitan más dinero dado el envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías y las demandas de la sociedad. Ud. evade esa realidad compleja y habla simplemente de negociantes sedientes de dinero. La ideología extrema es una forma de ignorancia”, manifestó.

Dijo: “repite Ud. que 363.000 personas murieron por culpa del sistema de salud. Miente nuevamente. Salubristas, epidemiólogos y académicos de muchas universidades (Ud. habla de la sociedad del conocimiento, pero desprecia a los expertos) han reiterado que Ud. está incurriendo en una interpretación falaz y que está al mismo tiempo ignorando la mejoría no solo del indicador de muertes potencialmente evitables, sino de todos los indicadores de salud pública durante los últimos años. La reiteración de una falacia no la hace verdadera”.

Y aclaró otro comentario del Presidente Gustavo Petro.

“Otra aclaración: La Nueva EPS no se creó después de la liquidación de Medimás, sino después de la liquidación del Seguro Social, por entonces la empresa más corrupta de Colombia. Siempre he reconocido que han existido malas EPS. Promoví la depuración con los problemas conocidos. Pero lo que su gobierno está haciendo es otra cosa, es la destrucción del sistema de salud con consecuencias previsibles: muchas vidas perdidas y paradójicamente mucha mayor corrupción. No quisiera ser fatalista, pero el manejo de la salud será uno de los grandes fracasos de su gobierno. No sobra insistir en que nunca es tarde para corregir el rumbo”, puntualizó.