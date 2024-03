Rifirrafe entre presidente Petro y Germán Vargas Lleras por propuesta de una Constituyente

Una nueva polémica se desató entre el presidente Gustavo Petro y el exvicepresidente y dirigente político, Germán Vargas Lleras, por la propuesta de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que hizo Petro este viernes en Cali.

A través de X, el exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, dijo que el presidente Petro está buscando perpetuarse en el poder con la Constituyente.

“A Petro nunca le importó el Estado de Derecho y nos notificó su propósito de perpetuarse en el poder”, publicó Vargas Lleras.

A raíz de esta publicación, el presidente Gustavo Petro reaccionó y le dijo que estuvo 16 años en los Gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

“Quien votó por la reelección fue usted, Germán, no yo. Usted estuvo 16 años en los Gobiernos de Uribe y Santos, no yo. Hay adictos al poder, yo no lo soy”, dijo el mandatario.

Petro agregó que, “el proceso constituyente está previsto en el Estado Social de Derecho, es su base. La constitución de 1991 dice que el pueblo es la fuente de toda soberanía”.

Cabe recordar que esta propuesta del presidente Gustavo Petro ha ocasionado reacciones desde diferentes escenarios, y ha sido criticado por la oposición por querer reelegirse para las elecciones de 2026.