“Quien dirige al Senado es la antípoda del Rey Midas, todo lo que toca lo vuelve escombro. Ha convertido en chatarra oxidada las más valiosas pretensiones del pueblo soberano. No es mito, es una triste realidad. Le devolveremos su valor”, escribió el presidente de la Cámara de Representantes, en su cuenta de X.

Este no es el primer rifirrafe entre las dos cabezas del legislativo. En marzo pasado Calle se refirió indirectamente a Name como “cancerbero que restringe el libre debate”, a lo que el presidente del Senado respondió que “hay una gran distancia entre su estilo y el mío, yo no soy empleado del Gobierno”.

Los mensajes subidos de tono, que se han vuelto frecuentes, son el reflejo de cómo están repartidas las cargas en las dos Cámaras.

En el Senado se han debilitado las fuerzas del Gobierno Petro, mientras que en la Cámara sigue contando con las mayorías.