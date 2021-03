Robledo desmiente que le hayan propuesto ser cabeza de lista al Congreso 

El senador Jorge Enrique Robledo en diálogo con Voces RCN, desmintió que desde la Coalición de la Esperanza le hayan propuesto ser cabeza de lista para las elecciones al Congreso de la República, ante una eventual convergencia de sectores del centro político.

Surgió una versión en las últimas horas que señalaba que la Coalición de la Esperanza no solo tendrá candidato propio para las elecciones presidenciales del 2022, sino que también sacará listas para las elecciones al Congreso de la República de este mismo año y que le habrían propuesto al senador Jorge Robledo encabezar dicha lista al Senado.

El senador Jorge Robledo fue enfático en decir que nadie le ha hecho esa propuesta, porque quienes se están reuniendo en la llamada Coalición de la Esperanza son precandidatos a la Presidencia de la República.

"La verdad verdadera es que nadie me ha propuesto eso, ahí nos estamos reuniendo es como candidatos o precandidatos a la Presidencia, lo que hemos planteado es mi nombre a la Presidencia de la República y nadie me lo ha propuesto y si lo llegaran hacer pues les diría que no, porque yo creo que mi etapa en el Congreso de la República concluyó", señaló el senador Robledo.

El Congresista que lidera el movimiento político Dignidad, señaló que la idea es que en las elecciones de marzo del año entrante, los ciudadanos voten en un tarjetón para elegir quien será el candidato o candidata a las elecciones presidenciales.

"Hace varios periodos he intentado salirme y no he podido y yo creo que eso es una etapa que está superada y le he prestado un servicio al país durante varios años y he hecho un esfuerzo en hacer lo mejor que puedo, pero en estos momentos en lo que estoy decidido a estar es en una candidatura a la Presidencia", señaló Jorge Robledo.

La llamada Colación de la Esperanza la conforman el senador Jorge Robledo, la representante Ángela María Robledo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo.