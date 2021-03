Robledo entuteló a la Corte Suprema en litigio contra Néstor Humberto Martínez

El senador Jorge Enrique Robledo denunció que sus derechos están siendo violados en un proceso que se adelanta en su contra en la Corte Suprema de Justicia debido a una denuncia por injuria y calumnia que interpuso el exfiscal Néstor Humberto Martínez.

Según Robledo, el derecho que tiene a la inviolabilidad parlamentaria, al igual que al debido proceso, su libertad de expresión y su derecho a la participación política, están siendo violentados.

El congresista indicó que la Sala de Instrucción de alto tribunal ha tomado una serie de decisiones que lo han afectado, al abrirle una indagación preliminar.

“No podemos ser atacados por nuestras opiniones ni por nuestros votos que se emitan en el ejercicio de nuestro cargo, entonces no solo se vulnera la inviolabilidad, sino también el debido proceso porque yo estoy en un proceso y no me pueden procesar como me están procesando”, sostuvo.

La denuncia interpuesta por el exfiscal Martínez se dio debido a las acusaciones que ha venido haciendo el senador Robledo en su contra por el escándalo de Odebrecht, hecho que, según el legislador, también viola su libre expresión.

Advirtió que sus actuaciones y los debates que ha organizado sobre este escándalo de corrupción no pueden ser cercenados por cuenta de un proceso judicial de esta naturaleza.

“Voy a convocar el quinto debate sobre Odebrecht porque todavía falta mucha cosa por destapar y por mirar, lo que quiere decir que volveré al Senado de la República a hablar de este mismo tema, no me van a silenciar”, manifestó.

Jorge Robledo considera que esta tutela que está presentando es razonable y advierte que la Corte Suprema de Justicia en su conjunto debe proteger los derechos de todas las personas que son sujetas de investigación en ese tribunal.