"Rodarán cabezas", dice Iván Duque por acto de apología Nazi en la Policía

El presidente Iván Duque, aseguró que "hoy mismo deberán rodar las cabezas de los integrantes de la Policía", que permitieron que en las instalaciones de la institución en el municipio de Tuluá, se llevara acabo una muestra pedagógica que terminó siendo una apología al antisemitismo.

El mandatario señaló que la situación es "inaceptable", no obstante, advirtió que esto no corresponde a la formación que reciben los uniformados, sino a una "torpeza inadmisible".

"Inaceptable, sencillamente inaceptable, no hay explicación alguna para ese comportamiento y por eso envié un mensaje muy claro al general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, para que también tengan que rodar las cabezas de la institución que estuvieron propiciando ese tipo de prácticas, que son rechazables y censurables", expresó el mandatario.

El presidente Iván Duque enfatizó en que, "en todo momento y lugar el antisemitismo debe ser rechazado categóricamente y cualquier apología o simbología que trate de darle representatividad a esos símbolos de la podredumbre humana, como fueron los que llevaron al Holocausto, serán siempre condenados por parte nuestra y por eso tendrán que salir de la institución varias de las personas que permitieron que esto ocurriera".

Entre tanto, el mandatario rechazó el hecho de que desde sectores políticos asegurarán que el ejercicio hace parte de la formación policial.

"Me parece que están tratando de pescar en río revuelto. La Policía Nacional de Colombia ha sido siempre la policía honorable, formada con valores republicanos y en estricta protección de la Constitución y la ley. Jamás la Policía Nacional propiciaría o contemplaría utilizar al nazismo como ejemplo en la formación de nadie", dijo Duque.

El jefe de Estado reiteró que, "lo que vimos ayer es una situación inaceptable, que no solamente es un error, sino que además es un hecho que para nosotros no tiene aceptación alguna y tendrán que salir las personas que permitieron que esto ocurriera, la instrucción es clara, pero de ahí a señalar que la Policía Nacional es una policía nazista eso no lo voy a permitir, no lo voy a aceptar".

El mandatario aseguró que, "la Policía Nacional de nuestro país ha puesto muchos muertos, trabaja todos los días en el territorio nacional dando lo mejor, esas conductas de unos pocos que son torpezas inadmisibles y qué son conductas que tienen que tener una sanción, no son generalizadas ni podemos caer en el juego político de los que quieren utilizar este incidente para desprestigiar la institución".