Rodolfo Hernández aclara que no aumentará la jornada laboral a 10 horas

El candidato presidencial Rodolfo Hernández se pronunció luego de la polémica que se ha generado por cuenta de una afirmación que hizo en una reciente transmisión en vivo en la que señaló que su propósito es trabajar 10 horas diarias junto a su fórmula vicepresidencial Marelen Castillo.

El aspirante aclaró que su propósito no es aumentar la jornada laboral de ocho horas que actualmente tienen todos los trabajadores, como algunos sectores lo han mencionado.

Según Hernández, la medida de empezar a laborar desde muy temprano hasta máximo las 5:00 de la tarde, solo se aplicará para la figura del presidente y vicepresidenta.

Lea también: Propuestas de Rodolfo Hernández respecto a la educación: deudas del Icetex y becas en la Javeriana

“Colombianos, todo lo que yo digo lo cambian. Los que vamos a trabajar desde las 4:00 de la mañana hasta las 6:00 o 7:00 de la noche soy yo y la vicepresidenta, el otro personal sigue su jornada normal”, sostuvo.

“De por Dios, no utilicen todo en contra creyendo que con eso van a ganar, se equivocan”, fue el mensaje que le envió a sus contradictores políticos.

Durante la transmisión en vivo, el candidato Hernández afirmó que su propósito es que los colombianos sientan que su trabajo de cuatro años, que es lo que durará su gobierno, fue como de seis años.

“Vamos a trabajar por Colombia de 6:00 de la mañana a 4:00 o 5:00 de la tarde, para que los cuatro años calendario se vuelvan, en tiempo, casi seis años; es decir, nos pagan cuatro años y convertimos ese tiempo, trabajando con esa intensidad, entre cinco y medio y seis años”, fueron sus palabras textuales.

Dijo que esta medida, junto con la media hora de almuerzo que se tomarán, generará desde el principio una transformación en la forma como debe gobernarse el país.

“Van a ver, desde el primer momento, la transformación, el impacto que va a recibir toda esta burocracia que no quiere cambiar, no se quieren ir. Podemos trabajar, realmente, de 6 de la mañana es trabajando, no es llegar a tomar tinto, a hablar paja y a hablar por celular. Trabajando a las 6 de la mañana y media hora de almuerzo”, sostuvo durante el face live.