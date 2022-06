Rodolfo Hernández aclara que no le ha ofrecido puestos a Vargas Lleras

En las últimas horas se había generado polémica por cuenta de unas afirmaciones que hizo el candidato presidencial Rodolfo Hernández sobre Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República.

En una reciente entrevista, el aspirante dijo que en un eventual Gobierno suyo, no le disgustaría tener a Vargas en el Ministerio de Defensa.

Sin embargo, el aspirante aclaró que jamás le ha ofrecido ningún puesto al exvicepresidente y tampoco ha sostenido reuniones con él en medio de la campaña presidencial que está en marcha.

Rodolfo Hernández reiteró que no ha hecho alianzas políticas con nadie y que lo único que le interesa es continuar conquistando el voto de los colombianos de manera independiente.

“Quiero aclarar que no he tenido ninguna reunión con el doctor Vargas Lleras y tampoco le he ofrecido algún puesto en la presidencia. Lo que dije en el vídeo fue una respuesta a lo que me pregunta Eva. Lo digo una vez más: mi única alianza es con el pueblo colombiano”, indicó en su cuenta de Twitter.

Lea: Caso Odebrecht: Excongresista 'Ñoño' Elías solicitó casa por cárcel

En su entrevista con Eva Rey, el candidato Hernández había hablado de la posibilidad de sostener un encuentro con Germán Vargas Lleras, pero eso hasta el momento no se ha concretado.

“Tiene la cadera rota, quedamos de hablar, le estaban haciendo terapia, hablé con Luz Marina Zapata , la esposa; vamos a ver si armamos una reunión. Para mí, con el temperamento que tiene, la experiencia, la parte ejecutiva, el mando que genera, me gustaría que estuviera en el Ministerio de Defensa”, había indicado.

Luego de haber pasado a segunda vuelta presidencial, el ingeniero aseguró que estaba dispuesto a recibir los apoyos de algunos sectores políticos, pero sin ofrecer nada a cambio.

Dirigentes de diferentes regiones y algunos ex candidatos como Federico Gutiérrez, anunciaron que votarán por Hernández el próximo 19 de junio, sin comprometer la independencia mostrada a lo largo de toda la campaña.