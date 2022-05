Rodolfo Hernández cerró su campaña en una tienda de su natal Piedecuesta: “No les voy a fallar”

También se ha referido en las últimas horas a Gustavo Petro. “Después de buscarme para una alianza, Petro empieza a atacarme cuando las encuestas muestran que soy el único que le puede ganar en segunda vuelta. Miren por donde pela el cobre. ¿Ya no le sirvo, doctor Petro?”, afirmó en Twitter.

Asimismo, pidió no dejarse “engañar. Yo no apoyo el Fracking ni el Glifosato. Y sí apoyo la legalización de la marihuana medicinal y el derecho al aborto bajo las condiciones estipuladas. No se confundan”.