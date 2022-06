Rodolfo Hernández confirma que regresará a Colombia este sábado

“Me toca tomar medidas de precaución y ser prudentes, la primera que hemos tomado es que no me voy para Colombia y no sabemos cuándo nos vayamos, además cancelamos todo lo que son apariciones púbicas. Que ellos sigan atacando y diciendo”, dijo Rodolfo Hernández este jueves desde Miami, después de que denunciara que lo querían asesinar, razón por la que dejó en duda su regreso al país.

En contexto: "No me voy para Colombia", Rodolfo Hernández pone en duda su regreso al país

Hernández se mostró preocupado por las supuestas amenazas de muerte en su contra, en medio de una agitada campaña política para elegir al próximo presidente de Colombia.

No obstante, solo unas horas después de ese pronunciamiento, Hernández aseguró que volverá al país este fin de semana: "El ministro Daniel Palacios y el Gobierno Nacional me están proporcionando todas las seguridades para regresar a Colombia. El sábado estaré nuevamente con ustedes".