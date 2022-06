Rodolfo Hernández, dispuesto a participar en el ‘acuerdo nacional’ convocado por Petro

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández confirmó que aceptará la curul que le corresponde asumir en el Senado de la República y reiteró que no será opositor al Gobierno de Gustavo Petro.

En un comunicado, el ingeniero asegura que lo único que le interesa es construir país, razón por la cual se mostró dispuesto a hacer parte del denominado ‘acuerdo nacional” que está promoviendo el mandatario electo, pero con algunas condiciones.

“Espero que la convocatoria del presidente electo a un gran acuerdo nacional sea verdadero y genuinamente construido sobre la base de que nuestro país reclama profundos cambios cimentados en los más caros valores democráticos consagrados en la Constitución Política de 1991, como el respeto a la propiedad privada, el respeto a los derechos adquiridos, el combate frontal a la corrupción, la reducción inaplazable de la pobreza, el cese a la polarización y el respeto a los opositores.

Dijo que “bajo estas premisas actuaré en consecuencia, en tanto no se rompan esos compromisos que ha reiterado que respetará el presidente electo Gustavo Petro”.

Hernández afirma que desde el Congreso de la República respaldará lo que considere que es benéfico para el país y rechazará las propuestas que vayan en contravía del pueblo colombiano que votó por él en las urnas.

“He decidido reconocer a Gustavo Petro como legítimo ganador y asumir una posición de independencia a su Gobierno, lo que me permitirá apoyar las iniciativas que considere buenas para el país y cuestionar las que no, en ejercicio de un claro mandato que me dio la ciudadanía que en la primera vuelta votó por el cambio que representé, completamente independiente, sin el respaldo de ningún tipo de alianzas, traducido en casi seis millones de votos”, manifestó.

Asimismo, Rodolfo Hernández pidió perdón a las personas a las que pudo ofender durante la campaña presidencial.

“Les pido perdón a todas esas personas que pude molestar o incomodar con mis crudas apreciaciones. La campaña terminó y lo que sigue es unirnos para sacar adelante a la Colombia que todos soñamos”, dijo.

Agradeció el respaldo que recibió de más de 10,5 millones de colombianos que votaron por él en la segunda vuelta presidencial y que respaldaron la propuesta de cambio que le presentó al país.