Rodolfo Hernández en qué andaba mientras los otros candidatos estaban en debate

Los candidatos presidenciales están aprovechando la última semana de campaña, antes de llevarse a cabo el próximo domingo 29 de mayo las elecciones para elegir al nuevo presidente de Colombia.

Este lunes se realizó un debate, en el cual se enfrentaron Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Sergio Fajardo. También estaba invitado Rodolfo Hernández, pero el candidato canceló a última hora para ir a Tunja.

El evento fue transmitido en las redes sociales de Hernández. “Mírenme los ojos, léanme los labios, no les voy a fallar. Ese compromiso que tenemos con Colombia y con Boyacá, y es sacar a todos los ladrones del Gobierno. Nos vamos a tomar un corto tiempo después de la posesión porque al parecer con el apoyo de ustedes hay muchas posibilidades que el próximo 29 quedemos elegidos en primera vuelta”, dijo el candidato.

Además, habló sobre la riqueza natural que tienen los colombianos. “El domingo es una sola vuelta nos vamos a ahorrar el presupuesto de casi dos años de Tunja. Colombia es un país rico […] es la quinta potencia mundial de agua dulce del mundo […] por qué somos pobres si somos ricos, porque hay unos políticos que los elegimos nosotros, no todos, pero casi todos, ladrones”.

Por otro lado, Rodolfo Hernández habló sobre sus contrincantes como Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.

“Yo pongo mi conocimiento, mi patrimonio, mi experiencia y me dedico a trasmitir a los colombianos lo que hay que cambiar, pero si ustedes no me ayudan con eso […] si le quieren entregar la chequera a Petro, pues entréguensela, si se la quieren entregar a Fico, pues entréguesela. Fico es César Gaviria que arruinó el campo colombiano […] Fico es Alex Char, Fico dice que va hacer el cambio, pero cómo va a hacer cambio con los mismos”, expresó.