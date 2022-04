Rodolfo Hernández no aceptó cargos en audiencia preparatoria por caso Vitalogic

El candidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, no aceptó los cargos que pretendía imputarle la Fiscalía General de la Nación, por el delito de interés y celebración de contratos en el que estaría favoreciendo a la empresa Vitalogic.

Esta decisión se dio a conocer durante la audiencia preparatoria de juicio, que se adelanta en el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bucaramanga.

Lea también: [Video] Rodolfo Hernández insultó al presidente Duque en entrevista con Juanpis González

Este contrato de consultoría 096 de 2016, que tiene un valor de $336 millones, fue suscrito entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) y Jorge Alarcón Ayala, quien tiene relación directa con la empresa Vitalogic.

Es importante mencionar que en este proceso judicial está acusados también Rubén Enrique Amaya, el jefe de Disposición Final; César Fontecha, exdirector Jurídico; Abelardo Durán Leiva, ex subgerente técnico y operativo; y Abigail León, ex subdirectora administrativa y financiara (quien no se presentó en la audiencia, solo su defensa).