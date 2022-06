Rodolfo Hernández no se posesionaría en Bogotá si llega a la presidencia

La política sigue moviéndose por cuenta de las declaraciones de los candidatos presidenciales a 12 días de las elecciones que definirá al nuevo mandatario de la Nación.

En esta ocasión, el candidato por la Liga Anticorrupción, Rodolfo Hernández, anunció a través de su cuenta de Instagram que si llega a ser elegido como presidente para el periodo 2022 – 2026, su posesión se realizaría en el “pueblo más pobre de haya creído en un futuro mejor”.

Esta idea no es del todo nueva, pues el Hernández realizó su posesión a la Alcaldía de Bucaramanga en uno de los barrios más podres de la ciudad en 2016.

La además: María Fernanda Cabal envió mordaz mensaje por decisión de Sergio Fajardo para segunda vuelta

También anunció que los recursos que recibirá por la reposición de votos, serán destinados a la población donde decida posesionarse.

“La plata que me den de la reposición de votos, que por ley me corresponde, la destinaré al pueblo en el que me posesione, que será en el más pobre de Colombia”, se lee en la descripción del candidato Rodolfo Hernández.