Rodolfo Hernández oficializa su candidatura a la Gobernación de Santander

El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández oficializó su candidatura a la Gobernación de Santander. Pese a tener una inhabilidad en primera instancia, por parte de la Procuraduría General de la Nación, por celebración indebida de contratos, el excandidato presidencial inscribió su candidatura, en busca de la Gobernación del departamento.

Lo anterior, con el aval otorgado por su partido Liga Gobernantes Anticorrupción. "De conformidad con las funciones asignadas a la Secretaría General al tenor de los estatutos del partido me permito avalar según las disposiciones constitucionales y legales vigentes", afirmó la Liga en un documento, con una foto en la que felizmente posa Hernández.

"Este aval concede al candidato el derecho a ser inscrito ante la Registraduría del Estado Civil", esto en representación del partido que el mismo fundó, y ahora será la bandera que llevará de región en región, en busca de la Gobernación en las próximas elecciones del 29 de octubre.

Recientemente, el exalcalde de Bucaramanga ha subido en sus redes sociales algunos videos en los que hace referencia a su carrera política y prontas aspiraciones, particularmente en uno de esos videos se refirió sobre el cáncer de colon que le detectaron hace poco y sus aspiraciones a la Gobernación de Santander.

Entre risas e indirectas expresó que si perdió las elecciones a la presidencia de Colombia fue por no aceptar presuntas contrataciones.

“La gente me dice que yo tenía que salir generando una ilusión en unos sectores a cambio de contratos, me gustaría que se metieran a competir en esto. Que se metan de concejales, se postulen a la Gobernación o la Presidencia, con una jauría que no tiene límites”, indicó Hernández.

“Todos los que están haciendo fiesta para que yo me muera mañana o antes de las elecciones viene el ataque. Va a ser como el de Mike Tyson, que el primer round los noqueaba. Trabajaré sin descanso 20 horas de campaña. Son solo tres meses, eso no es nada. Ahora todos los políticos se van a quedar mamando”, señaló en la entrevista que subió a sus redes sociales.