Rodolfo Hernández pidió perdón por sus afirmaciones sobre la Virgen

El candidato presidencial Rodolfo Hernández ha recibido algunas críticas por haber hecho unas afirmaciones que, para algunos, ofendieron la fe católica y a los que creen en la Virgen María.

Durante una entrevista que ofreció a Radio Nacional de Colombia, en abril pasado, el aspirante señaló: “yo recibo en mi campaña a la Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella, a todo el mundo lo recibo, pero que no les cambio el discurso”.

Esto desató una ola de cuestionamientos en contra del aspirante presidencial, razón por la cual, decidió pedir perdón y explicar que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“Yo quiero aprovechar para pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí cuando puse a la virgen diciendo que yo invitaba a la virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio”, señaló.

“Me sacaron de contexto, los competidores todo me lo critican, yo no quise decir eso, lo que quise decir era que invitada a la virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio o en la ciudad”, añadió.

Adicionalmente, Rodolfo Hernández aseguró que siempre ha sido muy respetuoso con las creencias religiosas de las personas, pero es consciente de que sus palabras ofendieron a algunos ciudadanos.

“Yo sé que ofendí a muchas personas, no fue mi intención, yo soy un hombre católico, seguramente no soy prácticamente con la intensidad de otras personas a quienes respeto en su culto, acepto en mi corazón y en mi consciencia que me equivoqué, mil perdones”, indicó.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien ahora hace parte de la campaña de Hernández, ya había pedido perdón por las afirmaciones del candidato.

“Hoy pedimos perdón a la Virgen María por mencionar su nombre de forma indebida durante esta campaña. Le pedimos que nos dé el don de la palabra perfecta, nos bendiga con una elección que sea de su corazón y nos una y reconcilie pasando por encima de cualquier agravio”, sostuvo.