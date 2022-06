Rodolfo Hernández propone la digitalización de todo el Estado

El ingeniero Rodolfo Hernández, que ha venido haciendo una campaña atípica en estas elecciones presidenciales concentrándola especialmente en las redes sociales, considera que este modelo debe implementarse lo antes posible en el país.

Según el aspirante, una de sus prioridades en caso de llegar a la Casa de Nariño es impulsar la digitalización del Estado colombiano, para que la ciudadanía tenga acceso a la mayoría o todos los trámites que se deben hacer en las entidades públicas.

“¿Cuál es la ruta para digitalizar todo el Estado? Yo no sé si en 4 años se pueda o no se pueda pero, de acuerdo con todas las necesidades y sabiendo que tenemos muy poco digital, porque lo importante no es la digitalización del Estado segmentado, sino la digitalización del Estado integrado, para que se consoliden todas las operaciones, toda la información que tiene el país”, señaló en una entrevista con Alexander Torrenegra.

Le puede interesar: UNP asegura que siempre mantuvo esquema de líder indígena asesinado en Cauca

Dijo que para ello se hace necesario promover una política de acceso a Internet, para que todos los ciudadanos, en todos los rincones del país, tengan la posibilidad de tener este servicio.

“Una priorización, a parte de lo que es el saneamiento básico, es precisamente el internet. Aquí nos falta más de la mitad por instalar de internet, el Gobierno hizo un intento de ponerles internet a más de 8.000 escuelas y la corrupción acabó con ese sueño, se robaron la plata antes de empezar el contrato”, sostuvo.

Y añadió: “Tenemos que conseguir plata para digitalizar el país, pero para ello primero toca el internet, entonces hay que preguntarse cuánto nos vale el internet. Además, hay que buscar una forma de contratación para pagar después de que empiece a funcionar, porque está comprobado que con las leyes de Colombia pagamos anticipos que nunca se revierten”.

Consulte aquí: Lanzarán miniserie para mostrar cómo Álvaro Uribe ha sido víctima de persecución

Afirma que se debe cambiar el modelo de contratación para que el giro de los recursos a los contratistas u operadores se pueda dar solo hasta después de terminadas las obras, para evitar hechos de corrupción.

“Podemos poner la plata en una fiducia para asegurarle al constructor, al instalador o al operador, que el pago está garantizado y eso es lo que se me ocurre, priorizar, para saber cuánta plata le vamos a dedicar y que tengamos los fondos asegurados a través de los impuestos”, sostuvo.

Dijo además que otro de sus objetivos es impulsar el trabajo remoto, para generar más eficiencia en los procesos laborales, pero insistió en que para ello se hace necesaria la implementación de una buena política de acceso a internet.