Rodolfo Hernández renunciaría al Senado para lanzarse a la Gobernación de Santander

Desde que Rodolfo Hernández perdió las elecciones presidenciales con Gustavo Petro, mucho se habló sobre si asumiría su curul en el Senado o no. Después de haberlo pensado por algunos días, el ingeniero aceptó su curul en el Congreso de la República junto a quien fue su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, quien tendrá un puesto en la Cámara de Representantes.

A pesar de sus dudas para ser senador, Hernández fue designado como el presidente de la comisión anticorrupción en el Congreso, que estará conformada por delegados de todos los partidos políticos.

La decisión se tomó durante una reunión que sostuvo el exalcalde de Bucaramanga con el presidente del Senado, Roy Barreras, quien fue el que personalmente le entregó esta designación.

Después de este vaivén de indecisiones del ingeniero, se vendría otro cambio respecto a su futuro en el Senado de la República. Según dio a conocer el senador Jota Pe Hernández, quien en la campaña respaldó al exalcalde de Bucaramanga, el ingeniero renunciaría a su curul de cara a las elecciones regionales.

"Yo no quiero que se vaya del Senado, pero reconozco que como Gobernador le haría muy bien a Santander", le dijo el senador a Vanguardia Liberal asegurando que será una gran pérdida en la lucha contra la corrupción y que haría falta en la Comisión Primera.

El senador aseguró por esta razón Rodolfo Hernández estará muy poco en el Congreso pensando en su aspiración a la Gobernación de Santander en las elecciones de 2023. "Lo sé de primera mano. Es muy poco lo que estará en el Congreso. Me gustaría que se quedara, pero él es un ejecutivo, un empresario y le gusta estar más en esa área. Entonces creo que para Santander sería muy buen aporte su gobernación", agregó en entrevista con Semana.

Asimismo, recordó que en la campaña presidencial, siempre respaldó al ingeniero, pero en su momento retiró su apoyo por las personas que se estaban acercando a él.

"Cuando me retiré de la campaña presidencial no lo hice por Rodolfo, sino por la gente que lo rodeó. Para mí, Rodolfo ha sido uno de los mejores, por no decir el mejor alcalde que ha tenido Bucaramanga, y conozco de primera mano su lucha anticorrupción en la Alcaldía. Por eso, lo apoyé a la Presidencia. Yo, reitero, me aparté de él no por él, sino por quienes lo rodearon", agregó.