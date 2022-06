Rodolfo Hernández se fue hasta Chiquinquirá a pedirle perdón a la Virgen

El candidato a la presidencia de la República, Rodolfo Hernández, visitó la Basílica de Chiquinquirá, en compañía de su esposa Socorro oliveros y de su mamá Cecilia Suárez de Hernández .

Allí, estuvo en la eucaristía y entregó una ofrenda floral dedicada a la Virgen, arrodillándose para pedir perdón, luego de haberse referido en términos que ofendieron a algunos sectores de la comunidad. El candidato estará reunido con simpatizantes de este municipio y viajará en horas de la tarde hacia Bucaramanga para continuar con la campaña presidencial.

Durante esta semana, a través de un vídeo, el candidato dijo: “Quiero aprovechar para pedirles perdón a todos los colombianos que cometí cuando puse a la Virgen, al decir que yo la ponía a ella y a todas las personas que vivían en el barrio. Me sacaron de contexto, los competidores todo me lo critican. No quise decir eso", expresó Hernández.

Hernández había cancelado la visita al santuario, prevista para el 8 de junio. Desde Miami, donde se encontraba en ese momento, anunció que estaría esta semana en el Templo Mariano, acompañado de su familia e integrantes de su campaña para pedir la bendición durante la contienda electoral.

A su llegada a la ciudad mariana de Colombia, un grupo de sus seguidores habían organizado una misa en la Basílica a la fue encomendado a Nuestra Señora del Rosario y además, con la idea de proyectar un vídeo con un mensaje del candidato a la presidencia de la República a los feligreses simpatizantes.

Rodolfo Hernández y su comitiva arribó a la ciudad, sobre las 9:30 de la mañana. Fue recibido por sus seguidores, quienes lo acompañaron desde el Batallón Sucre. Desde ese lugar se desplazó hacia la Plaza de la Libertad para continuar con lo previsto, conforme a su participación en los actos religiosos programados por la comunidad.